[Vídeo] Tardà pregunta a Sáenz de Santamaría si l'Estat pretén ''clonar Erdogan''

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 11:00 h

"No segueixin per aquest camí. La violència caduca", ha advertit el dirigent republicà

Redacció| "A les societats avançades els problemes polítics es resolen políticament. O volen clonar Erdogan?". Així s'ha dirigit el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés espanyol, Joan Tarda, a la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría. Durant la sessió de control d'aquest dimarts, els republicans han criticat el fet que PP, PSOE i C's hagin tombat aquesta setmana la seva proposta de diàleg i ha carregat contra l'Estat per usar els mateixos mecanismes que el president turc per fer "patir" l'independentisme. "Tenen mitjans per fer-nos patir... el 155 fa patir, ciutadans innocents estan a presó, s'apropa una macrocausa judicial per escapsar els independentistes", ha dit.

"Creuen que els qui no són independentistes han signat una pòlissa per no ser-ho" ha apuntat Tardà per continuar citant el catedràtic espanyol de Dret Constitucional Javier Pérez Royo quan diu que "no és la primera vegada que s'assaja la mutilació política de Catalunya. La força bruta s'esvaeix davant la democràcia". "No segueixin per aquest camí. La violència caduca", ha sentenciat. I ha afegit que "els independentistes mai no havíem estat tants, ni havíem arribat tan lluny i els partits constitucionalistes no arriben al 43% a Catalunya. I això que l'any 78 el 90% va votar sí a la Constitució".



Al seu torn, Sáenz de Santamaría ha advertit que cal "sacrificar" Carles Puigdemont i no investir-lo i ha retret als dirigents sobiranistes que "diguessin una cosa en públic i una altra en privat", en referència als missatges entre Puigdemont i Toni Comín que va filtrar Telecinco.