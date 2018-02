[Àudio] Junqueras, davant Llarena: hi ha un ''recorregut ampli'' per interpretar la Constitució

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 12:00 h

Surten a la llum els àudios de la seva declaració el passat 1 de desembre

Redacció| Oriol Junqueras va afirmar -el passat 1 de desembre, davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena- que hi ha un "recorregut ampli en l'àmbit de la Constitució i les seves interpretacions". Així es pot comprovar en un àudio que publica 'La Vanguardia' sobre la compareixença que va fer als jutjats el vicepresident legítim de la Generalitat a petició pròpia com a candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 21-D. Junqueras va demanar sortir de presó per poder participar en la campanya.

En la seva declaració, el líder republicà va deixar clar el seu posicionament contrari a l'aplicació de l'article 155, del qual va dir que no compartia ni "políticament ni jurídicament". Amb tot, també va destacar la seva bona actitud en quant s'havia ofert a dialogar, havia rebutjat qualsevol mena de violència -"mai estaré a favor de la violència, perquè contradiu tot el que he dit tota la vida. Mai estaré d'acord amb la violència per moltes raons de formació, ètica, moral, educació, també per creences religioses ... per moltes raons"-, havia decidit presentar-se a unes eleccions convocades per la força i havia acudit a l'Audiència Nacional quan els va cridar a declarar. En ser preguntat sobre la via unilateral, va defensar la possibilitat d'interpretar la Constitució espanyola de manera àmplia.



Junqueras va explicar que va rebre la notícia de l'aplicació del 155 "un divendres a la tarda, quan ja era a casa" i que -després de coneixer-la- "no hi va haver cap reunió ni a la Generalitat ni al Departament". Juntament amb Junqueras, també van comparèixer davant Llarena els altres consellers empresonats (Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó), els quals la majoria van quedar en llibertat sota fiança tres dies després, excepte el mateix president d'ERC i el titular d'Interior, Joaquim Forn, que continuen al centre penitenciari d'Estremera. Per la seva banda, el magistrat del Suprem també va acordar mantenir Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a Soto del Real.