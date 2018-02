La policia espanyola fa retirar senyeres de la matrícula dels cotxes de la Catalunya Nord

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 14:00 h

Els agents han retirat amb ganivets els adhesius

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | La policia espanyola ha fet retirar senyeres de les matrícules dels cotxes de la Catalunya Nord. Diferents ciutadans han vist com els agents els feien treure l'adhesiu amb la senyera de les matrícules franceses dels seus cotxes.

Així ho explicava el diari Indépendant , que recull el testimoni d'alguns afectats: "És la primera vegada que veig això", explica en Philip, resident a Perpinyà.

"Just després del peatge, la policia m'ha demanat la meva documentació. Després de donar la volta al vehicle m'ha exigit que tragués l'etiqueta de la bandera catalana. Al principi, no entenia què volien exactament. Els he dit que no havia de retirar res. Han anat a buscar un ganivet petit i m'han demanat que retirés l'adhesiu. És increïble".

Notícies relacionades