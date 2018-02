[Àudio] Sànchez assegura tenir missatges del Gobierno hores abans de l'1-O que no feien preveure la violència

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 13:30 h

Es filtra la seva declaració davant Llarena del passat 11 de gener

Redacció| L'expresident de l'Asssemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez va assegurar el passat 11 de gener davant del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que disposa de missatges privats amb representants del govern espanyol que no feien preveure la violència policial del referèndum del passat 1 d'octubre, segons els àudios de la declaració que publica aquest dimecres 'La Vanguardia'. Diu Sànchez que va mantenir contacte amb l'executiu de Rajoy fins hores abans de l'1-O, el 30 de setembre.

En aquestes comunicacions, que Sànchez va oferir al jutge, es preveia en tot cas que hi hagués algun "altercat" o "alguna tensió" però "no el que va passar l'1-O" i que va definir "com el pitjor que ha passat a Catalunya en els darrers anys". "La pròpia interlocutòria de la jutgessa parlava del principi d'oportunitat, proporcionalitat, que és el principi que regeix d'acord amb la Llei de forces de seguretat de l'Estat qualsevol actuació policial", va declarar l'expresident de l'ANC.



D'altra banda, Sànchez assenyalava que el seu error "va ser pensar que com ja va passar en la consulta del 9-N hi havia una prohibició que faria que aquest acte definit com a referèndum no tindria unes conseqüències legals i hi hauria una acció proporcionada, una acció d'oportunitat dels cossos i forces de seguretat que l'únic que garantirien és que no hi hauria incidents".

























El Gobierno ho nega



El ministre de l'Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat als periodistes que li han preguntat als passadissos del Congrés que no ha parlat "mai de la vida" amb Jordi Sànchez. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en canvi, s'ha limitat a dir a Onda Cero que desconeix si membres del govern espanyol van mantenir o no converses amb l'expresident de l'ANC.



[AMPLIACIÓ] Millo admet haver-se comunicat amb Sánchez abans de l'1-O per demanar-li "prudència"



El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha admès haver mantingut contactes "per escrit" amb Jordi Sànchez abans de l'1-O. Millo ha dit que els contactes que ell va mantenir-hi van ser en "sentit positiu" i recomanant que no "cometessin il·legalitats". "Sempre demanant prudència en les actuacions", ha insistit. El delegat del govern ha assegurat que desconeixia amb qui més s'havia comunicat el líder de l'ANC però ho ha emmarcat en la "normalitat" de les tasques dels membres de l'executiu espanyol. "És gairebé una obligació tenir interlocució amb la societat catalana", ha dit Millo.

D'altra banda, Jordi Sànchez també va voler deixar clar que no és partidari de la DUI, una opinió que, insisteix, manté des que es va fer càrrec de l'entitat i no des que està ingressat a Soto del Real. Sobre els fets del 20 de setembre davant del Departament d'Economia, Sànchez va insistir que la mobilització era pacífica i que els cotxes els van començar a malmetre els periodistes, que s'hi van enfilar per captar imatges de la concentració, i que tant ell com Cuixart hi van pujar al voltant de la mitjanit per demanar als manifestants que marxessin. Sànchez demana així sortir de la presó i culpa el Gobierno de la situació política actual.

