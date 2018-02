La proposta de Puigdemont: investidura el 18 de febrer des de Brussel·les

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 15:00 h

Proposa la creació d'un Consell de la República encapçalat per ell mateix i celebrar la investidura mitjançant una assemblea de càrrecs electes

Redacció | Setmana intensa per a Carles Puigdemont. El president legítim es va reunir aquest diumenge amb ERC a Brussel·les i dilluns amb els diputats de la CUP. A les dues formacions els va fer saber els seus plans de restituir el Govern.

I just en aquestes converses, Puigdemont va proposar data i hora per a aquesta investidura. Tal com avança La Vanguardia, seria el dia 18 de febrer. Es tractaria de fer-ne dues: una amb el govern a l'exili i l'altra a Barcelona.

D'aquesta manera, Puigdemont va proposar la creació d'un Consell de la República encapçalat per ell mateix i celebrar la investidura mitjançant una assemblea de càrrecs electes que se celebraria en un acte a la capital belga.





El document de la CUP



Segons un document intern de la CUP, al que La Vanguardia ha tingut accés, hi hauria un pas previ: la reforma de la llei 13/2008 de la Presidència de la Generalitat i del Govern que permetés investir a Puigdemont telemàticament.



Si es pogués dur a terme aquesta modificació de la llei, el ple del Parlament se celebraria el dia 15 de febrer. Però per la investidura a Barcelona, les dates series unes altres. Puigdemont pensaria en el 21 o 22 de febrer per a ser escollit també com a president de la Generalitat. Entenent que aquesta opció pot ser una mica complicada, va proposar a ERC i la CUP investir un altre candidat de la llista de JxCAT, sense especificar cap nom.

