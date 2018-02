El Gobierno reconeix que gasta 4,1 milions d'euros en un CIE de Fuerteventura buit des de 2012

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 15:30 h

Costava menys diners a les arques públiques quan estava en funcionament

Redacció| "El centre està en desús, però no tancat. És cert que no hi ha interns des del 2012, però hem de tenir les previsions necessàries perquè, si hi ha un repunt en la immigració, puguem tenir preparats els mitjans que qualsevol immigrant necessitaria després de la seva arribada irregular ". Així intenta el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, justificar la despesa de 4,1 milions d'euros des de 2013 a un CIE buit de Fuerteventura; que ha hagut d'admetre tot i negar en un principi les informacions sobre el tema -basades en dos documents oficials titllats d'"erronis" per Interior- publicades per eldiario.es, la Fundació PorCausa i El Confidencial.

Zoido ha hagut de reconèixer, doncs, que -des de la clausura temporal del CIE- el Gobierno no ha deixat de tramitar costos derivats a serveis com alimentació, neteja, consum, manteniment i servei mèdic. Tot i que el ministre espanyol només ha quantificat la despesa en alimentació (670.000 euros, en total, durant el 2014, 2015 i 2016) ha confirmat amb les seves explicacions els documents oficials on sí s'especifiquen les quantitats destinades a la resta de serveis. "El contracte agrupa el conjunt de CIE a nivell general. A l'empresa [adjudicatària] se li exigeix que disposi d'una sèrie de resquisits i mitjans personals, en previsió que hi hagi un repunt", ha insistit Zoido.

Segons els documents de la Direcció General de Policia, la quantitat de diners públics destinats al CIE es manté o fins i tot creix en alguns dels exercicis des del seu tancament. Així, el Gobierno va pagar el 2013 1.154.690,26 euros pel centre el 2013 (quan ja era tancat) i 789.464,31 euros el 2010, quan encara funcionava. El de Fuerteventura és el tercer CIE que més despeses genera a l'Administració des de 2013.