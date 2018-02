Un regidor del PP dirigeix un diari digital que incita l'odi contra el republicanisme català

TABARNIA IS NOT CATALONIA AND ALBERT BOADELLA IS TABARNIA´S PRESIDENT. Queridos NAZIS, no dejeis de tomar las dosis diarias de Valium y Fortasec. QUERIDOS NAZIS, PONGO REPUBLICA CATALANA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA QUERIDOS NAZIS, PONGO REPUBLICA CATALANA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA

7 de febrer de 2018, 14.42 h

QUERIDO NAZI APAÑAMELAPELA,



TU NO ERES TONTO,UN RATO, NO LO ERES DIA SI DIA NO, ERES TONTO PA SIEMPRE





Quebec offers model of how money moves on secession threat

https://www.ft.com/content/7ba064e4-3a61-11e4-bd08-00144feabdc0





the Decline of Corporate Montreal

http://www.huffingtonpost.ca/charles-lammam/corporate-montreal_b_2583855.html





Thousands are still leaving Quebec for other provinces. Here's where they're going

Quebec suffered net loss of 7,000 people annually to interprovincial mi... Llegir més