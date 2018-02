[Vídeo] Pablo Iglesias fa el joc al PP i amaga els presos polítics

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 16:30 h

En un suposat discurs de dura oposició, blanqueja la política dels populars contra Catalunya

Gerard Sesé @gerardsese | El partit de Pablo Iglesias segueix en caiguda lliure. Fa un parell de nits mostraven la seva addicció a OT i ahir pactant amb Cs a Astúries per a portar el concert basc al Tribunal Constitucional. Amb tanta feina, potser Podemos no va poder preparar bé el discurs d'avui al Congreso. O potser sí, i la intenció era amagar els presos polítics que té l'Estat espanyol.

Pablo Iglesias DESTROSSA a un misteriós M. Rajoy. Això no succeeix a CAP país desenvolupat del món. pic.twitter.com/KXe0P1fjki — CENSURAT NEWS. Segueix-nos! (@MNAnoticies) 7 de febrer de 2018

Pablo Iglesias ha fet un discurs que ha estat molt aplaudit pels sectors de l'esquerra espanyola 'progressista' i 'del canvi'. Ho ha fet com és habitual: amb un to contundent i posant de manifest els casos de corrupció del PP i la seva impunitat. Ha arengat contra les mancances jurídiques de l'Estat espanyol per carregar contra el Gobierno i les seves pràctiques. En fer-ho, ha dit que hi havia delictes comesos per polítics del PP que no han estat perseguits i que segueixen lliures mentre, per altra banda, ha contraposat que a Espanya hi ha gent empresonada per les seves idees. El més trist de tot és que ha fet una enumeració d'exemples i, amb tota la intenció del món, s'ha oblidat dels presos polítics catalans blanquejant, així, l'acció de l'Estat contra Catalunya. Ha arribat a dir els "rapers, els tuitaires i els titellaires" però s'ha oblidat dels #Jordis i d'Oriol Junqueras i Quim Forn. Aquí el moment: