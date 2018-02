El 'The Guardian' es fa ressò de l'informe en què Amnistia Internacional demana l'alliberament dels Jordis

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 16:00 h

Sobre les acusascions, ressalta que "són injustificats i, per tant, han de retirar-se"

Redacció | Amnistia Internacional ha difós aquest dimarts un comunicat després de saber-se que el Tribunal Suprem espanyol havia denegat la petició d’alliberament de Jordi Sànchez en què demana que es retiressin les acusacions de sedició i rebel·lió contra ell mateix i Jordi Cuixart. Aquest dimecres, el diari britànic The Guardian se n'ha fet ressò.

"Són injustificats i, per tant, han de retirar-se", ha dit la directora d’Amnistia per a Europa, Gauri Van Gulik."La prolongació de la presó provisional de Jordi Sànchez constitueix una restricció excessiva i desproporcionada del seu dret de llibertat d’expressió i de reunió pacífica", ha afegit. També ha acusat el Tribunal Suprem espanyol "d’agreujar aquesta injustícia".Però AI no s'ha quedat només en això. També ha ressaltat en el seu informe que no qüestiona la suspensió de la llei del referèndum d’autodeterminació, però que Sànchez i Cuixart "tenien el dret d’expressar opinions contràries de les decisions del Tribunal [Constitucional], com també d’organitzar reunions pacífiques de suport al referèndum i a la independència de Catalunya".D'aquesta manera, exposa que la presentació de càrrecs penals "és una mesura excessiva i desproporcionada".