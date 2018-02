L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

7 de febrer de 2018, 17.25 h





#1 #2



Moltíssimes gràcies, feixistets de poca monta, per ser tan NECIS de deixar constància tan sovint del vostre ODI IMPPOTENT contra Catalunya .





M'ho passo tan bé amb vosaltres com veient un gosset de faldilla lladrant a un gran danès . . .





Seguiu així, mamarratxets, que jo , des de que va desaparèixer el Papus, no m'ho havia passat tan bé com amb les vostres mariconadetes . . .





HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUA . . . COM PODEN SER TAN RIDÍCULAMENT GROTESCOS, AQUESTS CARALLOT... Llegir més