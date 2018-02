Carles Viñals Casado Sant Vicent del Raspeg Sant Vicent del Raspeg

7 de febrer de 2018, 19.01 h



Fariem santament defugint l'ús i abús de tòpics i frases fetes, tals com: "No s'acaba el món amb..." El món certament no s'acabarà amb aixó, però Catalunya és més petita, menys forta, i certament pot acabar-se per excés de renúncies i cessions.



Si som mínimament sincers, no ens costarà gaire reconéixer que, al pou d'on estem tractant de sortir, ens ha dut no pas un excés de fermesa sinó de claudicacions, cada una de les quals ens semblava poc important en el seu moment. Les ... Llegir més