Albiol va col·locar un advocat ultradretà a la fundació des d'on hauria comès prevaricació

També ha sortit a la llum una subvenció a la família més rica d'Espanya

Redacció| "Quan nosaltres vam entrar, vam pensar que els instruments de control havien de millorar-se i vam contractar un secretari general extern, que a més és advocat de l'Estat". Són paraules del líder del PP català, Xavier García Albiol, en referència a les acusacions contra ell per presumpta prevaricació fetes públiques recentment. Segons va publicar 'eldiario.es', hauria concedit ajudes milionàries a l'equip de bàsquet 'Joventut' des d'una fundació participada per l'Ajuntament de Badalona on ell mateix va posar al capdavant -el 2014- l'advocat ultradretà Jorge Buxadé.









Una informació que Albiol ha omès fins el moment i que ha tornat a posar de manifest 'eldiario.es': Jorge Buxadé va ser secretari de la fundació Joan Boscà, vinculada a Societat Civil Catalana, i actualment és vicepresident segon de la formació VOX. El 1995, ocupava el setè lloc a la llista de Falange Espanyola de les JONS (FE-JONS) a Tarragona, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya i -un any després- va ser el número vuit de la candidatura de la Falange Espanyola Autèntica (FEA) per Barcelona, a les eleccions espanyoles. Com a advocat de l'Estat, és conegut per recórrer el 2009 la consulta independentista d'Arenys de Munt.



Abans d'exercir de secretari de la fundació, Buxades ja havia rebut diners de la fundació (109.696 euros entre 2012 i 2016) per serveis d'assessorament des del seu bufet d'advocats Albacar&Clusa. Un cop va entrar a controlar-la -la seva tasca era, sobre el paper, vetllar per la legalitat dels acords que pren el patronat- no hauria rebut cap sou.

30.000 euros per a la família més rica d'Espanya



'Eldiario.es' apunta també a nous beneficiats de la fundació, a banda del club de bàsquet Joventut. Segons expliquen, aquesta va aprovar el 2014, amb l'únic suport del PP, un conveni amb la madrilenya Associació d'Esportistes, presidida per Cayetano Martínez de Irujo, fill de la Duquessa d'Alba. Se'ls va atorgar una subvenció de més de 30.000 euros, que es va repetir el 2015.

