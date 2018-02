Turull fa una crida a no tenir por a l’Estat i diu que ''una societat amb por'' està ''acabada''

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 18:30 h

La dona de Joaquim Forn afirma que el poder judicial espanyol està "construint un delicte que no hi és" durant un acte en suport als presos i exiliats

ACN Barcelona .- El diputat de Junts per Catalunya Jordi Turull ha afirmat que “hi ha una operació de l’Estat” que busca que l’independentisme es mogui “des de la por” en la defensa dels “drets fonamentals”. En un acte de suport als presos i els consellers destituïts a Brussel·les organitzat per la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya i l’Associació Catalana pels Drets Civils a la Universitat Pompeu Fabra, Turull ha fet una crida a no tenir por de l’Estat. “Una societat amb por és una societat acabada”, ha apuntat. Segons ell, ara hi ha “molta gent” que dubta “abans de fer un tuit o dir alguna cosa”. L’esdeveniment també ha comptat amb les intervencions d’una desena de familiars dels líders independentistes empresonats o que són a Bèlgica, que han explicat com estan vivint la situació actual i han opinat sobre el procés judicial en marxa.

"Estan construint un delicte que no hi és", ha afirmat Laura Masvidal, la dona de Joaquim Forn. La filla de Jordi Turull, Laura Turull, s’ha expressat en el mateix sentit. “Què ha fet el pare? Res”, s’ha preguntat. De fet, el seu pare ha indicat que se’ls acusa de crims que comporten fins a 30 anys de presó per haver organitzat un referèndum i haver votat les lleis de desconnexió els dies 6 i 7 de setembre de l’any passat. Segons ell, però, res d’això “no és delicte”. Laura Masvidal ha qualificat l’Estat espanyol de “dictadura” ja que, segons ella, “aquí hi ha una gent que governa que no té cap mena de representació”.

Associació Catalana pels Drets Civils

L’acte també ha servit per demanar la col·laboració econòmica de la ciutadania per l’Associació Catalana pels Drets Civils, nascuda el novembre passat i que integra quinze famílies dels líders a la presó, en llibertat sota fiança i a Brussel·les. La germana de Toni Comín, Betona Comín, ha explicat que entre els objectius de l’entitat hi ha denunciar “la judicialització absoluta de la política” i l’aplicació de l’article 155. Segons ella, “s’estan resolent” problemes polítics “a través del codi penal”. Masvidal ha explicat que l’associació està “embastant” actes de suport a la causa amb la col·laboració dels partits independentistes i entitats com l’ANC i Òmnium. Turull, que va passar 32 nits entre reixes, ha afirmat que des de la presó “dona molta tranquil·litat” l’existència de l’associació, ja que garanteix que “la família no està sola”.

Crides a no caure en el “pessimisme”

Durant l’acte, que ha comptat amb un centenar d’assistents, entre ells els diputats de JxCat Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, s’han sentit diverses crides a no caure en el “pessimisme”. El nebot de Jordi Cuixart, Pol Leiva, ha rebutjat anar amb el “cap baix” i ha instat a no caure en el desànim. Amb tot, tant Laura Turull com el fill de Jordi Sànchez, Oriol Sànchez, han reconegut que no s’esperaven que els seus pares acabessin en centres penitenciaris.

“El pare pensava que no se’l quedarien”, ha dit Sànchez, que ha explicat que va anar amb maleta a declarar a l’Audiència Nacional el 16 d’octubre només “per si de cas”. La filla de Joaquim Forn, Anna Forn, també ha admès que el seu pare “fins ara pensava que podia sortir”, però després de la interlocutòria del jutge Llarena de divendres passat, que el mantenia a la presó, el seu parer ha canviat.

“Unitat”

D’altra banda, el diputat Turull ha demanat a l’independentisme fer “confiança” a Junts per Catalunya, ERC i la CUP de cara al futur del procés. No ha volgut desvelar cap detall del contingut de les negociacions sobre la investidura o la legislatura, però Turull creu que la “unitat” fa el moviment independentista “políticament, democràticament invencible”. “Ara no ens mou altra cosa que poder-nos-en sortir, malgrat que l’Estat fa servir coses que un estat de dret no hauria d’haver fet servir, però ho arreglarem”, ha reblat Turull.

