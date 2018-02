Gabriel Rufian inaugura la seva web personal

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 19:30 h

Hi penja els vídeos amb el seu programa de ràdio i les intervencions al Congreso

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | El diputat a Madrid per Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufian, acaba d'estrenar el seu web personal. El domini, com no podia ser d'una altra manera, és GabrielRufian.cat (també disponible en .es i .com) on parla sobre ell mateix i on compartirà els seus programes de ràdio i les seves intervencions al Congreso.

Notícies relacionades

Gabriel Rufián ja té pàgina web pròpia . L'acaba d'estrenar avui mateix i ja comença a omplir-se de contingut a causa de la frenètica activitat del diputat d'Esquerra. De moment, s'hi pot veure una galeria de fotos, un text sobre la seva trajectòria, una secció que recull textos seus titulada "Más que una editorial" i una altra que fa un recull del seu pas pels mitjans de comunicació. També hi ha un apartat específic per a les seves intervencions al Congreso i una altra on anirà penjant els seus programes de ràdio anomenats "Más que TW" on entrevista diferents celebritats. De moment, el contingut és exclusivament en castellà i el web ofereix un disseny clàssic, clarivident i tan senzill com efectiu i harmònic. A la pàgina d'inici també hi insereix les seves xarxes socials.