En Comú Podem cau de quatre grapes a les provocacions unionistes i porta Tabarnia al Senat

Última actualització Dijous, 8 de febrer de 2018 05:00 h

"Què és Tabarnia? On és? Qui és el seu president?"

4 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | En Comú-Podem va registrar ahir al Senado una pregunta relativa a la fictícia nació de Tabarnia. Per mentida que sembli, l'invent dels ultres nacionalistes antiindependentistes serà protagonista a la cambra alta de la mà d'Òscar Guardingo. I és que lluny de denunciar-ho el senador català farà protagonista a aquesta fal·làcia amb preguntes com "On és Tabarnia?"

Òscar Guardingo, excusant-se en denunciar la degradació dels mitjans públics espanyols, ha caigut de quatre grapes i portarà Tabarnia al Senado. La idea és denunciar TVE1 per emetre un acte i presentar Albert Boadella com a president de Tabarnia. Però la realitat és que obrirà debat a la cambra alta espanyola sobre aquesta invenció unionista creada per a malmetre i erosionar l'independentisme.

De fet, Guardingo ha escrit una bateria de preguntes com "Qué es Tabarnia? On és Tabarnia? Qui és el seu president? Com valora el Gobierno les relacions entre Espanya i Tabarnia?". Les preguntes ja s'han registrat.

L'efecte contrari... o no





Aquí, el document registrat amb les preguntes i que el mateix senador ha penjat al seu perfil de Twitter:



Aquesta maniobra política emmarcada en una suposada "acció de l'oposició" no deixa de fer publicitat a la barroera i matussera tàctica unionista de separar i dividir els catalans i en contra del procés, és a dir, l'efecte contrari del desitjat per Guardingo, si més no, és d'esperar.Aquí, el document registrat amb les preguntes i que el mateix senador ha penjat al seu perfil de Twitter:

Notícies relacionades