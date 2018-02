On és Anna Gabriel?

Última actualització Dijous, 8 de febrer de 2018 10:30 h

La 'cupaire' dóna suport a la campanya de Nicolás Maduro a Veneçuela

Redacció | L'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, declararà al Tribunal Suprem el 21 de febrer a les 9:30 hores i no el dia 14 a les 11 hores com la data de citació fixada inicialment, juntament amb l'expresidenta de la CUP al Parlament, Mireia Boya. Però a què es deu aquest canvi?

Gabriel ha demanat al jutge Llarena un aplaçament de la seva citació perquè es troba actualment a Veneçuela, donant suport a Nicolás Maduro en la seva campanya electoral. Així ho explica aquest dijous l'ABC.



Segons el mateix diari, la 'cupaire' s'estaria plantejant l'opció de no tornar i quedar-se exiliada a Caracas.



De moment, el magistrat Pablo Llarena ha acceptat la petició de la defensa de Grabriel de retardar fins al 21 de febrer la declaració com investigada pel delicte de rebel·lió. No obstant, Llarena manté la citació de Mireia Boya per al 14 de febrer.

