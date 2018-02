Artadi es postula com a candidata de consens entre JxCAT i ERC

Així ho avançava aquest dijous RAC1. Segons l'emissora, hi hauria però un reconeixement de Carles Puigdemont a través d'una proposta de resolució, un text però sense efectes jurídics, però sí que serviria per restituir simbòlicament el càrrec del president de la Generalitat. D'aquesta manera, Artadi, seria la candidata a la presidència de la Generalitat. Aquesta opció comptaria amb el vistiplau d'ERC i la CUP.

