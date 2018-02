El think tank més influent d'Espanya defuig el discurs del Gobierno sobre Catalunya

Sota el títol 'El procés independentista català: com hem arribat fins aquí, quina és la seva dimensió europea, i què pot succeir?' , el laboratori d'idees amb més capacitat d'incidència a l'Estat espanyol mostra què pensen sobre la situació política a Catalunya els poderosos que viuen al marge de la política i les càmeres del dia a dia. I no és exactament el mateix discurs que sosté el Gobierno de Mariano Rajoy.Així, per exemple, el document mostraria el seu acord amb fer alguna concessió als independentistes dins "un escenari extremadament plural i segmentat" després de les eleccions del passat desembre; en que -diuen- els partits sobiranistes van reafirmar la seva "fortalesa" i també "limitacions" per no assolir una majoria absoluta. "La crisi constitucional territorial és profunda i serà duradora", sentencien.D'altra banda, defensen la possible reforma de la Constitució proposada pels socialistes i celebren que el PP no hagi tancat la porta a la proposta; ja que la modificació de la Carta Magna "podria ajudar a acomodar millor a aquella part de la població catalana desafecta del projecte constitucional espanyol".L'informe també fa esment al referèndum d'autodeterminació del passat 1 d'octubre, apuntant que l'independentisme "ha trobat algunes simpaties internacionals, justificant-se en part en el que va passar en l'intent de referèndum de l'1 d'octubre". De fet, el Reial Institut Elcano acaba reconeixent molt subtilment que "s'hi van produir episodis violents per l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil". En aquest sentit, fa notar les diferències entre el cas català i l'escocès; apuntant al referèndum que es va acordar amb el Regne Unit i l'abisme existent entre les constitucions angleses i espanyola pel que fa a la sobirania. A més -segons diuen- Escòcia no és percebuda al Regne Unit de la mateixa manera que a Espanya Catalunya, sense la qual "el projecte nacional espanyol fracassaria".La fundació privada del Reial Institut Elcano acull exmembres de diversos governs (entre ells expresidents) i el rei espanyol Felip VI com a president d'honor. També hi ha actuals ministres del Gobierno (Exterior, Defensa i Economia).El president executiu és Emilio Lamo de Espinosa, fill d'un antic dirigent falangista i germà d'un exministre d'UCD, que va tenir un càrrec com a director general d'Universitats durant el primer govern de Felipe González, i el director és Charles Powell. En el patronat, hi ha també figures importants de la banca i l'ÍBEX35 (BBVA, Santander o Repsol).