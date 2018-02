A ERC no li ''consta'' la proposta d'Artadi i segueix apostant per Puigdemont

Última actualització Dijous, 8 de febrer de 2018 11:00 h

Sabrià no aclareix, amb tot, si treballen per una presidència efectiva del candidat de JxCat o per "legitimar la seva figura"

Redacció| "A mi no em consta, però tampoc ho puc garantir". Així ha reaccionat el portaveu d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, a la notícia de RAC1 que la portaveu parlamentària de JxCAT, Elsa Artadi, seria la candidata de consens entre JxCAT i ERC per presidir la Generalitat. Amb tot, Sabrià ha afirmat que -si fos el cas- estarien "oberts" a valorar la proposta.



Segons el republicà, ambdues formacions estan treballant per un acord, però el principal objectiu segueix sent investir Carles Puigdemont. "És l'únic candidat per ERC", ha assegurat Sabrià a TV3. Amb tot, no ha volgut aclarir si aposten per una presidència efectiva del candidat de JxCat o alguna altra fórmula que serveixi per "legitimar la seva figura". "Treballem amb totes les propostes", ha insistit.



Pel que fa a les declaracions, ahir mateix, d'Artadi sobre la possibilitat d'anunciar aquest dijous un acord, Sabrià ha preferit no marcar dates al calendari. "No ens volem apretar tant els tempos com per dir si serà avui, demà o dilluns", ha explicat per mostrar-se -amb tot- optimista amb el fet que hi haurà acord entre les forces sobiranistes. "Si no s'aconseguís, suposaria malbaratar el magnífic resultat del 21-D i allargar el 155", ha lamentat.

Sobre la possibilitat que siguin els republicans qui proposin un candidat de consens entre els partits, Sabrià ha considerat que "no li pertoca a ERC". "Tenim clar qui va guanyar les eleccions i amb quina proposta ho va fer", ha sentenciat, en referència a JxCat i Carles Puigdemont. Amb tot, ha lamentat que la proposta per investir-lo amb una modificació de la llei de presidència superi els tempos disponibles per formar Govern i ha apuntat cap a altres fórmules.