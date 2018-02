Zoido manté vives les clavegueres d'Interior: 14.000 euros mensuals al policia que va tapar la corrupció de Villarejo

Última actualització Dijous, 8 de febrer de 2018 13:00 h

José Ángel Fuentes Gago té un lloc de feina a l'ambaixada de Països Baixos

Redacció| Quan Juan Ignacio Zoido va entrar a dirigir el ministeri de l'Interior espanyol, va mostrar-se disposat a trencar amb la mala praxis del seu antecessor, Jorge Fernández Díaz; un dels protagonistes de la trama de corrupció coneguda com 'les clavegueres d'Interior'. Res més lluny de la realitat: segons avança 'Público', Zoido manté en el seu lloc (i amb els seus lucratius sous) alguns dels membres més destacats del cas i ni tan sols ha retirat les medalles que alguns tenen concedides i que un jutge va ordenar-li revisar.







Destaca sobretot la història de José Ángel Fuentes Gago, excap de gabinet del director adjunt operatiu (Eugenio Pino), que manté el seu privilegiat lloc de feina a l'ambaixada de Països Baixos: amb més de 3.000 euros de salari, obté gairebé 11.000 euros mensuals més per estar agregat a l'Ambaixada a l'Haia. El mateix Pino va enviar-lo al nord d'Europa quan s'acostava la seva jubilació com a màxim càrrec operatiu de la Policia i alhora estava imputat per la seva relació amb el cas del 'Pequeño Nicolás'.



Apunta 'Público' que Fuentes Gago hauria mentit (en un informe encarregat per Fernández Díaz i Pino, però també al Congrés amb l'obligació de dir la veritat per l'article 502.3 del Codi Penal i sota amenaça de presó) per protegir el comissari Villarejo, un altre protagonista de la trama, avui empresonat i investigat per suborn, blanqueig de capitals i organització criminal. Les seves mentides estarien relacionades amb la compatibilitat de l'empori empresarial del comissari Villarejo -aleshores en actiu- i el fet que no duria a terme les tasques al DAO que deia tenir (i per les quals cobrava).