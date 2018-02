Hisenda exigeix a la Generalitat els pagaments per publicitat a la premsa i a TV3

Última actualització Dijous, 8 de febrer de 2018 13:30 h

La premsa però no va cobrar la publicitat del referèndum celebrat l'1-O

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Hisenda ha reclamat als responsables dels equips comptables de la Generalitat que els facilitin totes les dades fiscals, d'ingressos i despeses que hi ha als ordinadors.

Entre aquestes peticions també s'ha demanat la relativa al pagament de publicitat a mitjans i també a TV3. Cal recordar però que la publicitat del referèndum celebrat l'1-O no es va cobrar.

Aquesta ordre arriba després que el Govern es negués a facilitar a Justícia tota la documentació que s'havia requerit ja prèviament. Fonts consultades expliquen que Hisenda reclama uns papers inexistents.



De totes maneres, Hisenda no es dóna per vençuda i segueix buscant proves per d'intentar avaluar les despeses derivades de la gestió de l'1-O.





L'OKdiario ha tingut accés a aquest document.

Notícies relacionades