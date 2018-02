Les llengües minoritàries demanen protecció a Europa

Última actualització Dijous, 8 de febrer de 2018 14:30 h

Neix un projecte per recollir signatures i presentar una iniciativa legislativa europea

Redacció| La Federal Union of European Nationalities, que representa minories ètniques, lingüístiques i nacionals a Europa, apel·larà a la Comissió Europea -a través d'una iniciativa legislativa europea- per la promoció dels seus drets dins els Estats europeus. La idea és recollir un milió de signatures per protegir i promoure "la diversitat cultural i lingüística d'Europa" i, sota el nom de Minority Safepack Iniatitive, es vol transmetre el missatge que les minories "no estan soles". A Catalunya, la iniciativa compta amb el suport de la Plataforma per la Llengua, l'Assemblea Nacional Catalana, el Grup d'Estudis de les Llengües Amenaçades (GELA) i Vilaweb.

Si s'aconsegueix reunir les signatures, que han de provenir com a mínim de set Estats diferents, la Comissió Europea estarà obligada a tenir en compte la petició. De moment, quasi 259.000 persones han signat i la Federal Union of European Nationalities té esperances d'arribar a l'objectiu.Cal recordar que la Unió Europea ha fet algun mèrit en qüestions lingüístiques, com l'aprovació de la Carta Europea de les Llengües (que, amb tot, no ha estat ratificada ni aplicada per tots els estats); però també que les competències per gestionar els drets de les minories són una qüestió estatal i -de moment- n'hi ha pocs que s'hagin mostrat respectuosos. A quasi tota Europa hi ha comunitats diferenciades lingüística i culturalment de l'Estat que les acull i- fins i tot- n'hi ha que superen les fronteres estatals. En concret, segons la FUEN, 50 milions de persones a la UE formen part de minories nacionals o lingüístiques.