El Gobierno adverteix que no permetrà una ''modificació fraudulenta'' de la llei per investir Puigdemont

Méndez de Vigo avisa que en exercici del 155 no ho "consentirà"

Redacció | Nova amenaça del gobierno als partits independentistes per frenar la investidura del president legítim. El seu portaveu, Iñigo Méndez de Vigo, ha advertit que el seu executiu no consentirà una "modificació fraudulenta" d'una llei per permetre donar un "estatus" a Carles Puigdemont.

En una entrevista a Antena 3, Méndez de Vigo ha valorat d'aquesta manera la proposta de JxCat de canviar la llei de presidència per permetre una investidura a distància de Puigdemont."El govern en exercici del 155 té totes aquestes funcions i no ho consentirà", ha refermat per després defensar que cal aprendre de les coses que "no es poden fer" com "violar" la Constitució, l'Estatut o jugar amb la unilateralitat.D'altra banda, el portaveu de l'executiu espanyol ha defensat que tota la política catalana no pot passar pel destí d'una sola persona i ha remarcat que Puigdemont està acusat de delictes molt greus i està fugit de la justícia.