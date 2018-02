Puigdemont, sobre els regals als policies de l’1-O: “Franco estaria molt orgullós”

Ha dit en una piulada, tot agraint, irònicament, a Hostetur, a la delegació del govern espanyol a Múrcia, als ajuntaments i al Ministeri de l'Interior que s’han felicitat per la iniciativa, pel “merescut homenatge als policies que es van deixar la pell atemorint, perseguint, insultant, amenaçant i pegant a ciutadans de Catalunya”.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal