El regidor del PP que digiria El saqueo catalán també té una pàgina antiPodemos

Última actualització Dijous, 8 de febrer de 2018 17:45 h

Tindria un acord econòmic amb un mínim de 10 pàgines per difondre contingut contra el partit de Pablo Iglesias

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Enxampat amb un error de primària. Així explicava el directe!cat com el regidor del PP de Tordera, Xavier Martín, era el propietari del diari El saqueo catalán. Es tracta d'un pamflet unionista que a través d'articles carregats d'odi intenta frenar el republicanisme català.

En aquest sentit, aquesta publicació ha pogut saber que Martín també dirigeix una web creada per atacar Podemos. Es tracat de NoaPodemos. com on es difonen notícies falses i mitjançant un acord econòmic amb pàgines de Facebook principalment que tenen una gran difusió.





















De fet les dades del registre coincideixen amb les dades públiques del PP de Tordera, telèfon i correu del partit. Ara bé, aquest no és l'únic domini registrat amb el correu del PP de Torderà. Segons sembla, tindria un acord econòmic amb un mínim de 10 pàgines per difondre el contingut. Algunes d'aquestes notícies falses s'han compartit més de 30.000 vegades a Facebook.

Notícies relacionades