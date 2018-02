Anna Gabriel no assistirà a l'acte de presentació del seu llibre a Granollers

Última actualització Dijous, 8 de febrer de 2018 16:40 h

Algunes fonts apuntaven que podria haver fugit per esquivar la presó

Redacció | L'entorn més pròxim a l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha rebutjat aclarir, de moment, si es troba a Espanya o no. Ara bé, el que sí que han aclarit és que és "fals" que Gabriel sigui a Veneçuela, tal com avançava aquest dijous el diari ABC, per donar suport a la campanya electoral de Nicolás Maduro.

De fet, estava previst que Gabriel presentés aquesta dijous el llibre que ha escrit al costat del també exdiputat cupaire David Fernández sobre la figura de l'advocat August Gil Matamala, al bar-llibreria Anònims de Granollers (Barcelona).

Segons ha pogut saber directe!cat però, Anna Gabriel no assistirà aquesta tarda a la presentació del llibre.



Per ara, el magistrat Pablo Llarena ha acceptat la petició de la defensa de Grabriel de retardar fins al 21 de febrer la declaració com investigada pel delicte de rebel·lió. Llarena manté però, la citació de Mireia Boya per al 14 de febrer.

