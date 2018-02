El criteri de Zoido: Pegar ciutadans l'1-O té premi, acabar amb els terroristes de 17-A no

Última actualització Dijous, 8 de febrer de 2018 18:15 h

Interior veta la possibilitat de condecorar els mossos que van abatre la cèl·lula

Gerard Sesé @gerardsese | Com tots els cossos policials, els Mossos d'Esquadra celebren consells policials on es tracten temes importants relacionats amb el CME com les millores laborals, propostes, pactes laborals així com les queixes o requeriments. La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, el sindicat USPAC, ha denunciat que el Ministerio d'Interior s'ha negat a condecorar els agents que van abatre la cèl·lula terrorista que va perpetrar els atemptats a Catalunya l'agost passat.

. @interiorgob @zoidoJI Niega condecorar a los @mossos que acabaron con los terroristas el pasado agosto de 2017. Pero compra 12.500 medallas para CNP y GC que actuaron 1-O. pic.twitter.com/OI3kSGppL4 — Sindicat USPAC (@USPAC) 8 de febrer de 2018

Al Consell Policial d'avui, la USPAC ha presentat 14 punts per a tractar. Tal com explica el seu portaveu a, el ministre d'interior, Juan Ignacio Zoido, ara màxim responsable dels Mossos per l'aplicació del 155, ha desestimat la major part de les propostes per a entrar a ser debatudes al consell. Un dels punts desestimats ha estat el que pretenia condecorar els agents dels agents dels Mossos que van aconseguir acabar amb els terroristes que van atemptar a Catalunya l'agost passat.El sindicat considera "un insult" que Interior hagi comprat 12.500 medalles per a condecorar els policies espanyols destinats a Catalunya en l'operació Copérnico i que va significar una repressió violenta contra ciutadans pacífics que volien votar l'1 d'octubre i, d'altra banda, no hi hagi cap gest cap als mossos que van acabar amb la cèl·lula jihadista.Explica el portaveu del sindicat que el fet que els hagin vetat els punts més importants és "una vergonya" i, per a fer-ho públic, han fet un contundent tuit per a denunciar-ho: