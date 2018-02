Els 12 problemes de l'Estat: el procés fa aflorar les vergonyes d'Espanya al món

Última actualització Dijous, 8 de febrer de 2018 20:05 h

La societat civil no s'arronsa i treu pit davant de la incertesa política al bàndol independentista

Gerard Sesé @gerardsese | La societat civil no s'arronsa i treu pit davant de la incertesa política al bàndol independentista. Són molts els perfils de Twitter que triomfen i tenen un ressò molt més enllà dels seus seguidors quan fan fils recordant que l'Estat espanyol amaga les seves penúries i vergonyes a Espanya però que al món ja coneix.

És el cas Bernat Deltell, periodista i filòleg que ha obert un fil a Twitter enumerant un seguit de problemes greus que té l'Estat espanyol però que amaga dins del seu territori però que en l'àmbit internacional ja es comencen a descobrir. A més, d'aquesta manera, també encoratge els republicans un xic desorientats per les incerteses polítiques al bàndol independentista. Aquests són els 12 punts flacs d'Espanya gràcies al procés que detalla Deltell:

1- El Real Instituto Elcano, el "think tank" espanyol més influent explica en el seu últim informe que "la crisi constitucional territorial és profunda i serà llarga". També explica que "un dels escenaris possibles hauria de ser el de fer concessions", ja que els independentistes "han trobat algunes simpaties internacionals gràcies, en part, al que va passar durant l'1-O".

2- L'institut Elcano el presideix Felipe VI, l'home que va anar a Davos en substitució de Mariano Rajoy, un fet "'insòlit només equiparable a les monarquies saudites ". Assegura que no hi va anar perquè "no sap anglès i per estalviar-se un bon calbot". De fet, al Fòrum de Davos situaven Espanya a la cua de les economies avançades en reducció de la desigualtat i alerta de la desconfiança en la classe política.

4- També posa de manifest el ridícul espanyol quan Pablo Llarena va retirar l'euroordre però va amenaçar Carles Puigdemont que podria ser detingut si anava a Dinamarca.

5- El periodista també explica que el nivell d'independència judicial d'Espanya està per sota del d'Egipte o l'Aràbia Saudita segons l'últim estudi del Fòrum Econòmic Mundial, publicat el passat 26 de setembre i analitza 137 països (Espanya és al 58).

6- Aquest fet augura que la justícia espanyola està sota la lupa internacional . Deltell refresca les paraules de Vicent Partal: "em diuen que a Estrasburg el president del TC va preguntar alarmat què podia passar-los, a ells com a persones, si seguien per aquest camí. Va preguntar quin risc corrien. Qui pregunta ja respon".

7- Això ho relaciona amb la reacció del Consell d'Estat contra la decisió de Soraya Sáenz de Santamaría de portar al TC la investidura de Puigdemont abans que es realitzés. També recorda com l'associació de Jutges per a la Democràcia ha denunciat les constants ingerències i els "contactes inadmissibles" entre el Gobierno i els jutges del TC i del Tribunal Suprem.

8- Però encara va més enllà i ho relaciona amb el comportament d'algunes multinacionals que considera que "estan força fastiguejades" com VW i Mango que el passat octubre van deixar la Cambra d'Espanya , institució nascuda el 2013 per impuls del govern central. Per Mango, la seva presència en aquesta institució "era una pèrdua de temps".

9- També comenta la manipulació dels mitjans espanyols que amaguen les febleses d'Espanya i explica que fa un parell d'anys l'International Press Institute i el New York Times van qüestionar la independència dels mitjans de comunicació espanyols. També especifica la seva situació "tots estan arruïnats" i no són independents perquè "el govern els manté". Segons Deltell, per aquest no informen ni de desnonaments, ni precarietat laboral, ni rescat bancari, ni nefasta gestió econòmica del govern... Parlant de mitjans de comunicació, fa referència a TVE que va ser exclosa de les institucions europees per "manipular la informació"

10- També recorda l'informe GRECO d'aquest mes de gener: "El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha publicado su informe anual y España no sale bien parada en este documento donde se analiza a parlamentarios, jueces y fiscales. De las once recomendaciones que hace el Greco para combatir la corrupción, España efectúa siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro no las cumple en absoluto. El dictamen es que la situación de España es globalmente insatisfactoria".

11- Posa sobre la taula com durant els dies posteriors a l'1-O, fins a 24 premis Nobel de la pau van demanar una "negociació" entre Catalunya i Espanya. I jo es pregunta: "des de quan premis Nobel de la Pau demanen coses així a un estat 'democràtic'?". I fa la següent reflexió: "I encara alguns no entenen per què The Economist i Bloomberg insinuen que M. Rajoy està acabat i abocant Espanya cap a una democràcia 'imperfecta' ".



12- Deltell acaba concloent: "Crisi, pensions, corrupció , clavegueres, monarquia en caiguda lliure (per què el CIS ja no pregunta per la corona?), feixistes fent de les seves pel carrer, presos polítics, Amnistia Internacional... Sí, l'Instituto Elcano ja ho diu en altres paraules: ¡ojo, que se nos van!"

1) Què, com ho tenim? Com van els ànims? Fatal, oi? Perduts i derrotats, així és com estem, així és com ens sentim. No ens havíem adonat que Espanya és un estat molt poderós, molt fort i molt influent. Quina llàstima, tu... En fi, què hi farem! Ep, frena, frena! Què? Què passa? — Bernat Deltell (@Bernat_Deltell) 7 de febrer de 2018

