La Guardia Civil investiga ara l'acte unitari pel 'Sí' anterior a l'1-O

Òmnium ha explicat en un comunicat que els agents han interrogat, aquest dijous al migdia, el vocal de la junta nacional, Ignasi Termes, a la comissaria de Travessera de Gràcia de Barcelona "per participar en l'organització d'aquest esdeveniment".

En aquest sentit, l'entitat ha denunciat que "un cop més, la Guàrdia Civil posa Òmnium Cultural en el focus de les investigacions sobre el referèndum" en demanar informació sobre aquell acte.

Interrogatoris "sense garanties"

D'altra banda, ha advertit "la manca de garanties d'aquest interrogatori, que es produeix quan ja hi ha una causa judicial oberta, sense la presència dels lletrats de les defenses comparegudes en el procediment". Fet que ja han denunciat al Suprem, segons informa l'entitat.

Òmnium Cultural ha reiterat, a més, que assumeix les despeses dels actes on participa i ha recordat que "no rep cap subvenció pública de la Generalitat i les despeses es cobreixen amb els fons de l'entitat que provenen de les quotes dels socis".

Missatge des de la presó:



Pallassos, mecànics i alcaldes acusats de delictes d'odi. Cultura, treball i poder municipal. L'endemà @omnium, amb 57 anys d'història, continua sota sospita. Una abraçada immensa, @ignasitermes.

Front a l'odi, defensem l'amor a la llibertat — Jordi Cuixart (@jcuixart) 8 de febrer de 2018

L'acte, que va tenir lloc a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona el passat 29 de setembre, va ser un acte transversal on van participar partits polítics, diputats i regidors, entitats com Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència; col·lectius sectorials d'empresaris, universitaris, el grup de juristes Drets, el Grup Barnils; i també figures de l'àmbit internacional com Tricia Marwick, expresident del Parlament d'Escòcia.El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixat, ha enviat un missatge, des de la presó de Soto del Real, al membre de l'entitat interrogat per la Guardia Civil, Ignasi Termes. "Front a l'odi, defensem l'amor a la llibertat", ha escrit en el seu compte de Twitter.