Arrimadas demostra les seves febleses a 8TV

La presidenta de Ciudadanos a Catalunya reclama realisme als líders independentistes, però no presenta cap alternativa viable i creïble

Inés Arrimadas (Ciutadans) ha lamentat que "ja són dos cops que no sabem qui serà el president de la Generalitat fins al darrer moment. Seria bo tornar a la normalitat i que els partits independentistes presentin gent que no tingui causes judicials i pugui ser candidat o candidata a la Generalitat. En tota la seva intervenció no ha presentat cap alternativa al govern independentista.

" Sobre la possibilitat que Elsa Artadi sigui la candidata, ha admès que no hi ha parlat mai i ha advertit que "la gent, fins fa quatre dies, no sabia qui era". També ha recordat que "el pròxim president s'haurà d'investir al Parlament i ser una persona sense causes pendents, haurà de complir les lleis i les resolucions judicials". Sobre la resolució que negocien Junts per Catalunya i ERC per restituir les institucions i reclamar l'aixecament del 155, ha advertit que, "si fan un ple només per al victimisme i dir que tot és culpa de Madrid, no hi podem donar suport".També ha posat en dubte que hi acabi havent ple en els pròxims dies i ha lamentat que "ens assabentem per la premsa del que vol fer el Sr. Torrent".