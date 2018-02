La premsa espanyola ataca la presidència simbòlica de Puigdemont

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU ¿ QUI PAGARA EL LLOGUER DE LA CASA = MANSION QUE A ALQUILADO PUIGDEMONT A WATERLOO ? EN DINERS PÚBLICS .. VOLGUER FER PUIGDEMONT PRESIDENT VOL DIR NO VOLEM FER UN GOVERN CATALÀ QUE TREBALLI PER CATALUNYA ES UNA VERGONYA EL AMPAT ENTRE EL ESPANYOL y EL BARÇA VALVERDE FAS MOLT MALAMENT LES COSES VOLGUER FER PUIGDEMONT PRESIDENT VOL DIR NO VOLEM FER UN GOVERN CATALÀ QUE TREBALLI PER CATALUNYA ES UNA VERGONYA EL AMPAT ENTRE EL ESPANYOL y EL BARÇA VALVERDE FAS MOLT MALAMENT LES COSES

9 de febrer de 2018, 09.36 h

¿ UN ÉSTA EL SENY CATALÀ DEL PDECAT ,, E.R.C. I LA CUP ? LA Prensa Española no deu ser la Unica ques deu preguntar QUE ESTAN FEN ELS POLITICS CATALANS . y es UN GRAN RIDICUL .



DÉU MEU UNA PRESIDENCIA SIMBOLICA Aixo no pasa a CAP PAIS DEL MÓN y menys de EUROPA ..



PUIGDEMONT A DE DIMITIR FER UN PAS AL COSTAT ENTREGAR EL ACTA PER COVARD



I PER DUBTAR CON VA FER DEL PROCÉS ,, DIMITEIX FALS ..ANEN DE MALAMENT A PITJOR



