[Vídeo] Així donen suport els treballadors de Catalunya Ràdio als catalans acusats de delictes d'odi

Última actualització Divendres, 9 de febrer de 2018 10:00 h

Homenatgen el mecànic de Reus i el pallasso de Vilatorrada des del programa de Kílian Sebrià

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Un mecànic i un pallasso. Aquests dos catalans han estat els darrers a passar pels jutjats i rendir comptes amb la justícia espanyola: Jordi Perelló, és un reusenc que es va negar a reparar el cotxe d'una policia nacional pels fets de l'1-O i Jordi Pessarrodona, el regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada (ERC) que el dia del referèndum es va fotografiar amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil. Per això, s'enfronten a acusacions per delicte d'odi i desobediència; una situació per la qual els treballadors de Catalunya Ràdio han volgut enviar-los el seu suport.

El #Tastavespre. De nassos i claus angleses.



El mecànic de Reus i el regidor de Sant Joan de Vilatorrada del “nas de pallasso” davant del jutge... I la investidura es va cuinant. pic.twitter.com/4rmOAHIF0V — Catalunya vespre (@Catvespre) 7 de febrer de 2018

I que millor que fer-ho amb humor. Des del programa d'informació i anàlisi 'Catalunya Vespre' -conduït pel periodista Kílian Sebrià- han decidit fer un vídeo i difondre'l a les xarxes socials per denunciar com de surrealista és la situació que viuen aquests catalans.En un principi, es veu els treballadors passant-se alguna cosa d'amagat a la redacció de la ràdio, com si es tractés d'un objecte prohibit. Un cop arriba a l'estudi, veiem que es tracta d'un nas de pallasso que el mateix Sebrià es col·loca picant l'ullet als espectadors i que -acte seguit- posa a la punta d'una clau anglesa com si d'un micròfon de ràdio es tractés. Un gran homenatge als darrers catalans perseguits per la justícia espanyola.