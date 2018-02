La Vanguardia dedica un article masclista a Elsa Artadi

Última actualització Divendres, 9 de febrer de 2018 11:00 h

"La candidata ha preferit no tenir fills per a dedicar-se a la seva carrera professional", exposa

Redacció | "La seva progressiva ascensió en política, fins a situar-se a les portes del Palau de la Generalitat, es deu sobretot a una tenacitat que l'ha obligat a apartar d'un costat la seva vida social que, si resulta investida, potser no podrà recuperar ja mai més". Així defineix La Vanguardia 7 anys de carrera política d'Elsa Artadi.

Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, va marxar als Estats Units per realitzar el seu doctorat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Harvard amb una beca de la Fundació La Caixa sota el braç. De Massachusetts a Milà per donar classes a la Universitat de Bocconi. Fins que va tornar a Catalunya.

L'any 2000 va firmar la traducció d'Apunts de creixement econòmic, de Xavier Sala i Martín i el 2011 va entrar en política de la mà d'Andreu Mas-Colell, com a assessora del Departament d'Economia. Més tard, va passar per la secretaria general d'Hisenda i el 2013 va ser directora general de Tributs i Jocs de la Generalitat.



"Ha après com es juga a House of Cards"

Però l'article no destaca només això . Acompanyat d'unes imatges on es pot veure que Artadi practica ioga, explica com es va aficionar a aquesta pràctica i també ironitza amb les sèries que veia i afegeix que ara, no té temps per això. "Avui ja no té temps per a seguir Games of Thrones però ha après com es juga a House of Cards".

També s'hi pot llegir, com a fet destacat, que Artadi no va poder gaudir del seu propi banquet nupcial amb Alberto Arraut, nebot de l'exalcalde Xavier Trias i germà del director de la revista ICON. Però la publicació té la necessitat de ressaltar que actualment comparteix vida amb Heribert Padrol, i exposa que la seva trajectòria "és igual o més brillant".



Vida personal i fills

Però l'"Elsa", com l'anomenen durant l'article, també té un germà. Patrici 'Patrick' Artadi Vila consultor a Mundaka Capital SL i una cunyada dissenyadora de moda, Katarina Grey.

Ressalten també que té 21.200 seguidors de Twitter i que des del passat 20 de gener té un club de fans a Facebook.

I això no és tot. "La candidata ha preferit no tenir fills per a dedicar-se a la seva carrera professional". Perquè, és clar, una dona per "triomfar" ha de renunciar a la maternitat o a la vida familiar.

