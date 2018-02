Més de 300 col·lectius recolzen la vaga de dones el 8-M

Última actualització Divendres, 9 de febrer de 2018 11:30 h

El 1975 el 90% de les dones a Islàndia van fer vaga i es va paralitzar el país

Redacció | Diferents col·lectius feministes plantegen una convocatòria inèdita a Espanya pel pròxim 8 de març, Dia Internacional de la Dona. I la vaga feminista del 8 de març comença a agafar forma, i així ho demostren els noms de la política --especialment dones-- que no han dubtat a sumar-s'hi. Des d'ERC, passant pels comuns, fins a la CUP. Fins ara, només els líders d'aquests partits --tots d'esquerres-- s'han afegit a la vaga.

Fins ara, ja hi ha més de 300 col·lectius que han assegurat que secundaran la vaga, que a més, tindrà un reflex en 177 països. "Volem demostrar que sense nosaltres, es para el món", constaten les convocants.

Els sindicats, també s'hi han sumat amb timidesa. La vaga ja fa un any que s'està gestant. CGT, CNT i la Confederació Intersindical hi participaran de ple. Per altra banda, els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) també han anunciat que faran aturades parcials durant la jornada.

Què cal fer?

En una roda de premsa celebrada per les integrants al barri de Lavapiés de Madrid, han assegurat que es planteja com una vaga laboral, de ciutadans, estudiantils i de consum. Així, demanen a les dones que no vagin als seus llocs de feina, no assumeixin les cures i tasques familiars que normalment duen a terme, no consumeixin (principalment productes gravats amb el conegut com a IVA rosa, com els d'higiene femenina) i que les alumnes i professores no vagin a classe.

"Convoquem sabent que tenim el poder de canviar les coses, que podem fer-ho i que estem disposades", ha explicat Montero i recull El País. "S'han de canviar actituds, mentalitats i lleis, i les que tenim han de ser eficaces i comptar amb pressupost", ha afegit Santos.

Però quin és el precedent? Cal remuntar-se al 24 d'octubre de 1975 i viatjar fins a Islàndia. El 90% de les dones islandeses van fer vaga i el país sencer es va paralitzar. D'aquesta manera, es va aconseguir provocar un punt d'inflexió a la petita illa àrtica.

