La biògrafa de Felip VI diu que ''només caurà la Corona si Catalunya és independent''

Ana Romero creu que Catalunya "definirà" el regnat de Felip VI

Redacció| Ana Romero (Cadis, 1966) creu que Catalunya "definirà" el regnat de Felip VI. Ho diu a una entrevista a 'El Nacional', després de publicar l'any passat un llibre que l'ha expulsat de molts cercles madrilenys ('El rey ante el espejo'), on assegura que "només caurà la Corona si Catalunya és independent". Preguntada sobre si la primogènita del rei espanyol, Elionor, arribarà a regnar, Romero apunta que el naixement de la República catalana "seria un detonant del final de la monarquia".

Sobre el famós discurs que Felip VI va dirigir als espanyols després del referèndum de l'1-O, Romero assegura que "els efectes d'aquest discurs no es poden calibrar encara". De fet, ella mateixa confessa haver-se sorprès del paper del monarca, que va carregar contra els milions de catalans que havien volgut expressar el seu dret a l'autodeterminació a les urnes. "Va fer el que la seva parròquia, els seus seguidors, li exigien. Ell té poca feina i una és simbolitzar la unitat d'Espanya. No va separar els líders polítics de la societat civil i va posar tots al mateix sac", explica Romero. En aquest sentit, assegura que "Felip pensa sobre Catalunya com Rajoy" però que fins i tot "Moncloa creu que es va precipitar amb aquest discurs".Sobre el cas de corrupció relacionat amb la família real, Romero "aposta" la mà que Iñaki Urdangarín entrarà a presó com a condició de Zarzuela, perquè "no han amortitzat el cas Nóos". "És el pare de quatre nens que estan en la línia successòria de la Corona. La foto entrant a la presó i la de la infanta Cristina visitant-lo danyarà el rei", conclou.