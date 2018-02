Euduardo Inda assegura que TV3 és una televisió ''amb motivacions feixistoides''

Última actualització Divendres, 9 de febrer de 2018 12:30 h

El periodista i director de l'OKdiario ha carregat contra totes les televisions públiques

Redacció | "TV3 és una televisió amb motivacions clarament feixistoides, que tendeix al feixisme. TV3 es dedica a l'adoctrinament i dibuixa una realitat a Catalunya que no és la que es viu quotidianament". Així de contundent sonava el director de l'OKdiario, Eduardo Inda, en una entrevista a El Nacional.

Inda considera que TV3 no està prou democratitzada: "Si no es tanquen totes les televisions públiques, almenys, en el cas de TV3 s'hauria d'entrar per democratitzar-la".

Però el director de l'OKdiario, no es queda aquí. Inda creu que totes les televisions públiques s'haurien de tancar, malgrat que no deixa clar si Televisión Española entraria en aquest pack. "Crec que totes les televisions públiques s'haurien de tancar perquè acaben convertint-se en serveis de propaganda amb càrrec als nostres impostos i a favor del polític, president, conseller o ministre de torn", ha asseverat.



"Els impostos dels ciutadans estan per tenir més i millors escoles, hospitals i infraestructures. I no per pagar la propaganda del president o "dictadoret" democràtic de torn", ha exposat.

El periodista considera que les televisions públiques "perpetuen un personatge en el poder durant molts anys, li silencien els seus excessos i exageren els seus èxits". Això sí, ha volgut remarcar una vegada i una altra, que la seva opinió respecte a la televisió pública ve d'abans de l'aplicació del famós article 155 de la Constitució espanyola: "La meva opinió és prèvia al 155".

