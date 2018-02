L' Aragó encara no sap què fer amb les obres de Sixena

Última actualització Divendres, 9 de febrer de 2018 13:00 h

Dos mesos després del seu trasllat des de Catalunya, no hi ha pla per exposar-les al públic

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Gairebé dos mesos després que l'aplicació del 155 permetés traslladar les obres d'art del Museu de Lleida a l'Aragó, l'executiu aragonès encara no sap què fer amb les peces de Sixena. De fet, es troben al monestir de la localitat a l'espera que es creï un pla per poder ser exposades al públic.

El Govern presidit pel socialista Javier Lambán no ha fet cap pas per conformar el pla integral que hauria d'aplicar al Monestir que guarda les obres, ni tan sols pel que fa a l'estructura d'organismes que l'haurien de sustentar. En aquest sentit, ha sorgit una reclamació des de l'Aragó -concretament, des de la plataforma 'Sijena Sí'- per reclamar que es treballi per crear un gran pla integral pel Monestir de Vilanova de Sixena. La demanda és que això s'acabi traduint en un pla director per a l'edifici, un conveni amb la comunitat monàstica, la creació d'un patronat i un compromís d'inversions públiques plasmat en els pressupostos de l'Aragó per al 2018.



'Sijena Sí' vol incloure en la seva reivindicació tots els agents eclesials, socials, culturals i polítics (la plataforma es planteja reunir-se amb el director general de Cultura i Patrimoni) de l'Aragó, com a resposta a la darrera decisió judicial d'aturar el trasllat de les pintures murals del MNAC al Monestir de Sixena basant-se en la seva "fragilitat" i el fet que no es considerava acreditada la idoneïtat de l'espai que havia d'acollir-les a l'Aragó.

Notícies relacionades