Els aniquiladors de l'estat de dret volen que els catalans agafem el camí de l'esquerra perquè és el més "normal". El #21D la majoria vam optar per l'altre travessa, encara que el futur republicà més immediat sigui llarg, dur i complicat. pic.twitter.com/oxUQNJqwvc — Carles Puigdemont (@KRLS) 9 de febrer de 2018

En un dels moments més complicats per la política catalana dels darrers mesos -havent-se d'acordar encara entre JxCat i ERC la investidura del president legítim, per la seva victòria a les urnes- Puigdemont està més combatiu que mai amb els missatges que llança des de les xarxes socials.Segons ha escrit, uns "aniquiladors de l'estat de dret" volen que els catalans agafin el camí "simple" però el 21-D "la majoria" va optar "per l'altra travessa, encara que el futur republicà més immediat sigui llarg, dur i complicat". Esperarà Puigdemont influir amb la seva piulada les negociacions entre la seva formació, ERC i la CUP sobre el debat d'investidura i el seu futur com a president al capdavant de la Generalitat?