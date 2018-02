Els autoproclamats reis de Tabarnia fan un vídeo reclamant la mort de Puigdemont

Última actualització Divendres, 9 de febrer de 2018 14:30 h

Són famosos per un vídeo on sortien, presumptament drogats, parlant sobre interessos de tipus fix

Redacció| Primer van fer-se famosos per un vídeo on sortien com a experts immobiliaris, presumptament drogats, parlant sobre interessos de tipus fix; ara, per autoproclamar-se reis de Tabarnia. Es tracta d'una parella que fa dies que puja vídeos contra la independència i que ha demanat la “mort de Puigdemont” en la seva darrera publicació a les xarxes socials.

¿No creéis que lo de Tabarnia se les ha ido de las manos? pic.twitter.com/yJouuyQLo8 — Bernat Castro (@Berlustinho) 8 de febrer de 2018





Empieza a ser el Poli Díaz de los economistas. pic.twitter.com/fhC0snfgEu — Quique Peinado (@quiquepeinado) 4 de febrer de 2018 “¡Viva España, viva el euro, viva Tabarnia!”, diu ell, que llueix al pit un tatuatge amb la bandera de Tabàrnia.

També ha rebut la seva ira el vicepresident Oriol Junqueras, a qui desitgen que no "olori el carrer en molt de temps", i l’expresident Artur Mas. “A per ell!”, insisteixen. El vídeo el graven mig nus en una piscina interior per demanar que el “moviment taronja” -el de la imaginària Tabarnia- s'imposi al groc en defensa dels presos polítics. “Vull vídeos de gent de taronja tallant els putos llaços grocs”, exclama la dona.