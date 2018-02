[Vídeo] Els comentaris de Jordi Cañas incomoden una periodista de TV3 en directe

Última actualització Divendres, 9 de febrer de 2018 16:30 h

Ell era al plató de 'Els Matins' i ella feia la connexió des del Parlament

2 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció| L'exportaveu de C's al Parlament, Jordi Cañas, ha acudit aquest matí al programa 'Els Matins' de TV3, després de quatre anys fora de la política per la seva implicació en un cas de frau fiscal pel qual -finalment- ha estat absolt.

Una captura de pantalla del vídeo Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Jordi Cañas, TV3

Els comentaris de Jordi Cañas incomoden una periodista de TV3 en directe pic.twitter.com/Ko5eoORrPc — directevideos (@directevideos) 9 de febrer de 2018

Mentre era al plató, el conductor del programa ha connectat amb la periodista de la cadena que cobreix informació al Parlament, Anna Poch, per preguntar-li sobre l'estat dels acords entre JxCat i ERC pel que fa a la investidura de Carles Puigdemont. Un moment que Poch ha aprofitat per enviar una salutació a Jordi Cañas, amb qui havia coincidit a la cambra catalana quan ell va exercir de diputat del 2010 al 2014.Al seu torn, l'exdiputat de C's li ha tornat la salutació felicitant-la per ser "una magnífica periodista parlamentària" i fer "una feina formidable". Fins aquí tot normal, però Cañas ha deixat anar un seguit de comentaris que -visiblement- han incomodat la periodista. "Recordo quan vas quedar-te embarassada de la teva... nena, no?", li ha preguntat en directe per, després, dir-li que "tenia moltes ganes" de tornar-la a veure.En no contestar ella, Cañas ha pensat que no podia sentir-lo, però ella ha respost que sí el sentia quan ha estat preguntada pel presentador des de plató. Simplement, ha preferit fer cas omís a uns comentaris que potser no tocava fer en directe.