Nou atac d'odi: disparen balins contra un balcó que té una estelada penjada

Amb aquest, són vuit els atacs semblants contra objectius independentistes en els últims quatre mesos. Precisament, el passat 30 de gener, un veí del barri de la Verneda a Barcelona va denunciar que havien disparat contra el seu balcó amb una escopeta de perdigons on tenia una estelada i una senyera penjades, segons informa Rac1.

La noia té penjada a la barana una estelada i per això, el partit ho ha denunciat com un acte d'odi. "Avui el nostre poble ha sofert un acte d'odi a una companya pel simple fet de tenir una estelada penjada de la seva balconada", ha piulat la formació a Twitter.

Segons ha avançat el Món, els fets van ocórrer fa dos dies i la formació independentista ha fet públiques les imatges de la presumpta agressió a través de les xarxes socials, on ha adjuntat la fotografia del vidre en què es veu clarament l'impacte d'una perdigonada.

