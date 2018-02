El CV d'Artadi fa aflorar el complexe d'inferioritat d'Albiol

Última actualització Divendres, 9 de febrer de 2018 17:30 h

Comparant les dues trajectòries professionals, la republicana dona mil voltes al popular

Gerard Sesé @gerardsese | Xavier Garcia Albiol ha tornat a demostrar que parla sense abans meditar el que dirà. Mantenint el seu constant to agressiu, ha menyspreat les capacitats d'Elsa Artadi per a optar a ser la presidenta de Catalunya en el cas que, finalment, les formacions independentistes pactin una doble presidència, una a l'exili i una altra a Catalunya. Però el popular n'ha sortit escaldat.

Xavier Garcia Albiol a ningunejat Elsa Artadi, ja que és un dels noms que pren més força per a ser presidenta de Catalunya. "Aquesta senyora no ha demostrat absolutament res, ni en l'àmbit polític ni a escala institucional, ni és un referent de ningú més enllà del senyor Puigdemont i els seus companys de viatge" assegurava el líder dels populars a Catalunya. Ell, que era presidenciable pel PP, va quedar últim a les últimes eleccions perdent la seva condició de senador i el grup parlamentari al Parlament.

Però Albiol ha seguit: "si al final la proposta dels partits independentistes és que la primera autoritat de Catalunya sigui aquesta senyora, amb tot el respecte, ni la institució podia caure tan baix ni ella aspirar a tant".

Però aquestes paraules se li han girat en contra al badaloní i les xarxes han començat a compartir el currículum d'Artadi i la seva carrera professional: tota una trajectòria d'èxit i només té 41 anys. Artadi es va llicenciar en Economia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on també hi va fer un màster de la mateixa disciplina. S'ha doctorat a la Universitat Harvard gràcies a una beca de la Fundació La Caixa. Ha estat 5 anys professora a la Università Bocconi de Milà (Itàlia) , professora a la UPF i a la Barcelona Graduate School of Economics, a més d'impartir classes a una universitat xinesa. Ha estat membre del Banc Mundial a Casablanca (Marroc) on també va fer de consultora des de Washington i integrant de l'European Economic Association. També ha treballat estretament amb l'economista Xavier Sala i Martín, sent la seva mà dreta en diferents publicacions i va ser una de les persones de confiança d'Andreu Mas-Colell a la Generalitat.



El CV d'Albiol és força més moderat: és regidor de Badalona des dels 23 anys (ara en té 50) va començar estudis de dret que no va acabar i ha viscut de la política en diferents càrrecs: regidor, diputat, senador i president del PP a Catalunya. També és propietari de dues empreses: una immobiliària i una de vendes per Internet.