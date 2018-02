El Síndic assegura que el 155 ha afectat els drets socials dels catalans

Última actualització Divendres, 9 de febrer de 2018 17:00 h

Ha rebut 469 queixes i 121 consultes relacionades amb l'1-O

Redacció | El Síndic de Greuges ha alertat de l'impacte que està tenint l'"aplicació desmesurada" de l'article 155 en les polítiques socials a Catalunya. I ha constatat que la intervenció de les institucions catalanes ha suposat una "regressió de drets" civils i polítics.

El Síndic ho ha dit en l''Informe al Parlament 2017' que ha entregat aquest divendres al matí al president del Parlament, Roger Torrent, on també ha qualificat de desproporcionades les actuacions policials de l'1-O.

Tanmateix, ha denunciat els perjudicis que ha provocat l'aplicació del 155 en temes socials i de cooperació. "S'ha viscut una sotragada de país tant per la vulneració de la Constitució i altres lleis per part de la Generalitat de Catalunya com per la resposta del Govern de l'Estat a aquestes vulneracions", recull l'informe.

El Síndic de Greuges ha rebut 469 queixes i 121 consultes relacionades amb l'1-O, i ha iniciat 21 actuacions d'ofici, segons dades facilitades per la institució i tancades a finals de l'any passat.



Sobre el 17A

D'altra banda, el document també tracta els atemptats de Barcelona i Cambrils i exigeix l'accés de ple dret dels Mossos d'Esquadra als organismes estatals i internacionals de coordinació policial.

Ribó troba "inaudit" que encara no s'hagi produït cap compareixença al Congrés dels Diputats per informar del 17-A, "com també ho és que no n'hi hagi hagut cap al Parlament, si bé en aquest cas té una altra explicació", ha puntualitzat.

