Els supermercats Consum deixen d’etiquetar en català

La cooperativa valenciana s'excusa dient que també ven els seus productes a Murcia o Andalusia

Redacció| Els supermercats Consum han deixat d'etiquetar en català els seus productes de marca pròpia. Fins ara, la cooperativa del País Valencià sí ho feia.

En un missatge via Twitter, Consum ha justificat la seva decisió dient que -a banda de vendre els seus productes a Catalunya i al País Valencià- també ho fan a Múrcia, Castella la Manxa, Aragó o Andalusia. "Estem presents a 6 comunitats, per tant, optem per etiquetar els productes en castellà però mantenim la resta de comunicacions amb els socis-clients en la seua llengua", ha respost a un usuari de Twitter que titllava de "mala notícia" el fet.



En aquest sentit, i tot i que tant al seu web com a les xarxes socials es comuniquen en castellà, asseguren que mantenen "la resta de comunicacions amb els socis-clients en la seva llengua".