La Policia evita usar la violència contra un grup de neonazis a Madrid

L'advocat de l'organització neonazi, però, ha defensat la paralització del desallotjament per un defecte de forma en la notificació. D'altra banda, la presidenta d'Hogar Social, Melisa Ruiz, ha mostrat la seva "satisfacció" per l'ajornament, tot i que s'ha mostrat preocupada perquè espera el pròxim intent.

Ho han fet per evitar un enfrontament amb la trentena de neonazis que s'han concentrat davant la seu ocupada de l'organització a Madrid, que feien "resistència".

El desallotjament de la seu ocupada del grup neonazi Hogar Social ha estat ajornada. La comissió judicial ha decidit parar l'entrada a l'edifici previst per aquest matí, tot i tenir els efectius policials preparats i l'ordre judicial emesa, segons informa Público.

Redacció | Un grup de neonazis d'Hogar Social Madrid han bloquejat l'entrada a la policia de la seva seu ocupada, que havia de ser desallotjada aquest divendres al matí. Els dispositius de la Policia han arribat i tenien l'ordre de desallotjar. Però han preferit no fer-ho davant la "resistència" dels membres de l'organització. Un criteri que dista molt del seguit l'1-O, quan centenars de persones defensaven les urnes de forma pacífica per poder votar democràticament a Catalunya.

