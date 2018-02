Espanya vira cap a un Gobierno d'extrema dreta

Última actualització Divendres, 9 de febrer de 2018 19:00 h

Els poders fàctics de l'Estat treballen incansablement perquè Ciudadanos ocupi el poder del Partit Popular

Redacció | El franquisme d'Alianza Popular va obrir pas al democràtic Partit Popular. Ara, amb el procés català sobre la taula i amb el nacionalisme espanyol més encès que mai, el partit d'Albert Rivera ja és, oficialment, l'aposta del poder de l'Estat per ocupar l'espai que ara ocupen els populars.

Un dels instruments per començar a preparar el terreny perquè l'extrema dreta de Ciutadans ocupi la Moncloa és el diari El País. Actualment al servei del relat del Gobierno en l'actuació a Catalunya, avui ha obert amb una enquesta on posa la força taronja com la més votada, amb més de 6,4 punts d'avantatge dels populars, que amb el 21,9% dels vots supera a PSOE (20,1%) i Unidos Podemos (16,8%).

El creixement de Ciudadanos no és casual, la seva bel·ligerància per frenar el republicanisme català ha encetat un nou espiral de duresa contra els polítics catalans que ha arrossegat els populars. Malgrat el cop d'Estat del 155, la presó i l'exili, els dos partits de dretes han encetat una nova discursiva clarament d'extrema dreta que ja dibuixa un futur govern a la Moncloa marcat per la duresa, la repressió, l'autoritarisme i la no separació de poders.