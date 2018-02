Última actualització Divendres, 9 de febrer de 2018 19:30 h

Una publicació populista diu que els catalans porten 100 dies de règim dictatorial

4 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | La repressió i la judicialització extrema que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya és un tema de debat viu a Europa i ha deixat de ser tabú en les principals publicacions del vell continent. Però també a mitjans afins a àmplis sectors de pensament. I ha de ser desconcenrtant per al Partit Popular que la ultradreta ausríaca, amb pes al país, arribi a titllar les decisions de Mariano Rajoy de dictatorials.

El diari populista i de dretes austríac Unzensuriert.at va publicar fa un parell de dies un article sobre la repressió espanyola a Catalunya . Concretament afirma que "hi ha hagut una dictadura del govern central espanyol durant més de 100 dies" i acompanya la publicació amb una foto de Soraya Sáenz de Santamaría.

L'article també explica que "cada vegada més periodistes que s'ocupen dels esdeveniments relacionats amb el vot de la independència i les eleccions regionals de 2017 a Catalunya ho veuen". També recorda que el partit espanyol va quedar última les eleccions catalanes però que malgrat això "durant més de tres mesos s'ha fet amb el comandament absolut i la coacció" a través de l'article 155 de la Constitució Espanyola.

Fins i tot, arriba a parlar sobre l'acció de la policia espanyola i l'administració de justícia en contra del Govern català i els impediments a la investidura de Carles Puigdemont.

Per acabar, explica com ha intervingut l'Estat el govern català que titlla de "segrestadors". Narra com Roberto Bermúdez de Castro "és pràcticament l'únic governant a Catalunya" i que viatge constantment des de Madrid (fins a tres vegades a la setmana) amb noves instruccions de la vicepresidenta Soraya Saéz de Santamaria.

Notícies relacionades