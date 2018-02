Plats amb gust a República catalana al sopar dels premis Oscar

Última actualització Dissabte, 10 de febrer de 2018 05:00 h

Els germans Roca seran els encarregats de confeccionar l'àpat

Gerard Sesé @gerardsese | La presència de Catalunya al món segueix imparable i no només per a raons polítiques sinó per la seva marca gastronòmica i notorietat exitosa. Malgrat que Espanya vulgui fer veure que el procés està malmetent la imatge de Catalunya, és tot el contrari. Un bon exemple d'això és que els germans Roca dissenyaran el menú del sopar dels Premis Oscar.

Els germans Roca seran els encarregats de dissenyar el pròxim 4 de març el menú del sopar dels Premis Oscar organitzat per la Fundació Elton John. Un menú dissenyat per El Celler de Can Roca, el restaurant gironí considerat un dels millors del món, que substituirà al mediàtic Gordon Ramsay.

No és una tasca fàcil i no només per a la pressió de l'esdeveniment sinó també per la quantitat de convidats: més de 1.000 persones. A més, dos xefs de Los Angeles s'han desplaçat a Girona per començar a familiaritzar-se amb el menú, que constarà de diversos entrants, quatre plats i unes postres.

Els Roca basaran la proposta en plats de tradició familiar i sabors de la Mediterrània reformulats sota la seva òptica avantguardista per sorprendre un públic amb moltes formes diferents d'entendre el menjar. I amb productes de la terra: pensen portar alguns productes des de Girona, però també en utilitzar elements de la zona.

Hi haurà unes postres reivindicatives?

Cal recordar el gest dels germans Roca el dia 1-O: van portar menjar als voluntaris del col·legi electoral del seu barri, Taialà, després que la policia espanyola carregués amb violència per endur-se les urnes i les paperetes. Va ser el mateix Josep Roca que va portar una cassola amb fideus i un segon plat i unes postres de fruites amb els colors de la bandera catalana. Unes postres que podrien repetir a Los Angeles?

