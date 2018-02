L'hostaleria de Múrcia que vol premiar els policies de l'1-O podria incórrer en un delicte de suborn

Última actualització Dissabte, 10 de febrer de 2018 11:00 h

Segons el codi penal, retribuir un funcionari per la seva gestió suposa un delicte

@JoanSole_ | Defensar la legalitat també és no vulnerar-la. L'anunci de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Allotjament Turístic de Múrcia, Hostetur d'obsequiar a 200 dels més de 10.000 agents enviats a Catalunya per reprimir el referèndum de l'1 d'octubre, es pot considerar un delicte de suborn.

L'article 422 del codi penal estipula que la retribució mitjançant regals per l'atenció rebuda per la gestió és un delicte de suborn. Regalar un cap de setmana amb totes les despeses pagades i amb una festa d'homenatge per "agrair" l'actuació a Catalunya es pot considerar un delicte de suborn que, en cas de ser denunciat, suposaria un gran problema per a Hostetur i els agents beneficiaris de l'oferta. Segons el catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona, Joan Queralt: "Els funcionaris ja estan pagats, rebre un regal per la teva feina és un delicte. Un cap de setmana així són quasi 300€, potser algú pot posar una querella...".



El Gobierno i el Ministeri de l'Interior animen a reincidir en el delicte



Malgrat l'ampli coneixement que sembla tenir el Gobierno de la legalitat, molt sovint interpretada per beneficiar la seva posició, el delegat de l'executiu espanyol a Múrcia, Francisco Bernabé, va celebrar aquesta invitació "sincera de reconeixement i va animar a les altres patronals de l'Estat a fer "quelcom similar". Unes paraules que, amb el codi penal a la mà, no fa més que animar a la reincidència d'un delicte de suborn que, per més inri, és aplaudit pel Ministeri de l'Interior, qui va rebre amb "entusiasme" la proposta d'Hostetur.

