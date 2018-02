Rovira mesura l'estat d'ànim d'ERC: ''Seguim tristos, ferms, indignats i confiats''

Última actualització Dissabte, 10 de febrer de 2018 12:00 h

Els republicans avisen a Junts per Catalunya: "No volem acords a mitges"

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha posat nom a l'estat d'ànim en el qual es troba el partit un mes i mig després de les eleccions del 21 de desembre: "Seguim tristos, ferms, indignats i confiats".

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, durant el Consell Nacional del partit a la seu dels republicans © Bernat Vilaró Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes erc, marta rovira

Rovira, amb un discurs molt marcat pels elogis a la gestió d'Oriol Junqueras, "el seu lideratge ens guia i ens anima, és un referent de coherència i honestedat", ha replicat a Junts per Catalunya avisant que vol un "debat investidura, acord d'investidura, legitimitat del president Puigdemont, pla de legislatura i un acord de Govern. No volem acords a mitges, acords globals per governar el país i avançar. No volem acords a porta tancada, els volem públics i transparents".

La número dos del partit assegura que el país "no es pot permetre" cap altre escenari que no impliqui "posar fi" al 155: "És un llast per a la inversió social, és un pretext per intervenir políticament Catalunya".

Rovira, que admet que es van equivocar a l'hora de pensar que "carregant-se de raons" el Gobierno s'obriria a negociar, ha remarcat que cal "més intel·ligència col·lectiva" per fer un Govern que aturi el 155.